俳優の遠藤雄弥（38）、歌手の岩橋玄樹（28）らが26日、都内で映画「男神」（監督井上雅貴、9月19日公開）の完成披露上映会に出席した。建築現場にできた不思議な穴の奥に潜む恐怖を描くホラー。遠藤は失踪した息子を捜すため穴に入る父親役で「直近は人をあやめたり、裏切る役が多かったので、子煩悩な父親がやっと来たと思い新鮮でした」と笑顔。映画初出演の岩橋はテーマ曲も手掛け「アーティスト、俳優が一度にできて経