2025年8月21日、華字メディアの星島環球網は、四つ足ロボットや人型ロボットなどの開発と製造を手掛ける智元機器人（智元ロボティクス・AgiBot）が海外進出を計画していることを伝えた。智元ロボティクス通用業務部の王闖（ワン・チュアン）総裁は21日に開催された「智元ロボティクス協力パートナー大会」で、記者団の取材に対し、同社が今年、海外進出を計画していることを明かした。計画の重点地域には東南アジアや欧州、日本や