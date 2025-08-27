復帰時期は？?天下無双の稲妻ボーイ?こと鈴木千裕（２６）が独占インタビューに応じ、現状を語った。３月の「ＲＩＺＩＮ．５０」ではカルシャガ・ダウトベック（３１＝カザフスタン）に激闘の末に判定で敗れ、５月の「ＲＩＺＩＮ男祭り」で朝倉未来（３３）にＴＫＯ負け。連戦のダメージが心配される中、破天荒なファイトが持ち味の男が見据える今後とは…。――５月の未来戦から４か月近くたったが、現在のコンディションは