演歌歌手の田中あいみ（25）が26日、千葉・成田ユアエルムで最新曲「NAZOwith木梨憲武・所ジョージ」の発売記念イベントを行った。同曲をプロデュースした木梨憲武（63）と作詞作曲を務めた所ジョージ（70）がサプライズで登場。前座を俳優でサックス奏者の武田真治（52）が務める豪華ステージとなった。羽田空港からほど近い会場で平日正午の開催にもかかわらず、500人以上が集結。中盤には木梨が呼びかけ、ステージ上でC