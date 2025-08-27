時間があるとついスマートフォンを触ってしまう、というならまだしも四六時中、見ている状態は健全とは言えない。法令でスマホの利用を制限する是非はともかく、日常がスマホ漬けでいいのか、社会全体で考えてみたい。愛知県豊明市は、仕事や勉強など以外でスマホやタブレット端末を使用する目安を「１日２時間以内」とする条例案を市議会に提出した。義務や罰則を設けない理念条例で、スマホの過剰な使用を防ぐ対策の促進が