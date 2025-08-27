ウクライナ戦争で、ロシアは戦闘機や戦車といった従来の兵器に加え、大量の無人機を戦場に投入している。ウクライナ側も無人機で防戦しており、戦闘のあり方が一変した。有事に備え、日本も新たな戦闘への適応を急がねばならない。防衛省が、無人機を空中や海上、海中に展開して日本沿岸を防衛する構想をまとめた。自衛隊は既に、主に上空からの偵察や警戒監視のために無人機を活用しているが、ほとんどの無人機は攻撃能力