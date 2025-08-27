２９日に予定する石破首相とインドのモディ首相の首脳会談に合わせて発表される共同声明の原案が判明した。中国の強引な海洋進出を念頭に、東・南シナ海情勢に対する「深刻な懸念」を表明する内容だ。今後１０年間の協力の方向性をまとめた共同ビジョン（展望）案では、日本の対印民間投資を１０兆円とする目標や、日本で開発中の新型新幹線のインドへの導入を含む８分野での連携を明記する。声明原案では、日印関係について「