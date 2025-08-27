【その他の画像・動画等を元記事で観る】 『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』のチャリティーランナー、横山裕（SUPER EIGHT）の直前囲み取材が行われ、インタビューが公開された。 ■チャリティーマラソン本番を目前に、横山裕の心境は？ 横山裕はもともとチャリティーランナーに決定する以前からジムで走る習慣があり、「2014年にチャリティーランナーだった、リーダ&