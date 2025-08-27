フィリピンの金融事業などへの出資名目で約7千万円をだまし取った疑いが強まったとして、警視庁は、詐欺容疑で同国の投資会社の実質的経営者須見一容疑者（45）ら3人を27日に再逮捕する方針を固めた。多額の利益が出ているとうそを言っていたとみられる。捜査関係者への取材で分かった。約2400の個人と法人から約171億円を集めたとみて捜査している。