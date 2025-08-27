7月の参院選で自民党から比例代表で出馬した阿部恭久氏＝落選＝に投票すれば報酬を支払うと約束したとして、公選法違反容疑で逮捕されたパチンコ店運営会社社長が、共に逮捕された同社幹部らに対し、報酬を支払う際には残業代名目とするよう指示していたことが27日、捜査関係者への取材で分かった。