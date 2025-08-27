巨人が２９日からの阪神３連戦（甲子園）で、山崎伊織投手（２６）、井上温大投手（２４）、横川凱投手（２４）の順で先発マウンドに送ることが２６日、分かった。聖地ではレギュラーシーズン今季最後の戦い。今季９勝の勝ち頭が首位相手のカード頭で２週間ぶりに復帰し、前回登板で白星の両腕が続く。山崎は前回１５日・阪神戦（東京Ｄ）で４回４失点で降板し、翌１６日に蓄積疲労で出場選手登録抹消。慎重に状態を見てきた中