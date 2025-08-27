フィリピン事業を行う会社への出資を勧誘したとして、男女9人が逮捕された事件で、警視庁はこのうち、実質的経営者の男ら3人について、27日にも詐欺の疑いで再逮捕する方針を固めたことがわかりました。全国の出資者から約460億円を集めていたとみられています。■詐欺容疑で再逮捕27日、警視庁が詐欺の疑いで再逮捕する方針を固めたのは、「S DIVISION HOLDINGS（SDH）」の実質的経営者・須見一容疑者（45）元社長の池田葵容疑者