落語家桂吉弥（54）が26日、大阪市の国立文楽劇場で開幕した上方落語の祭典「第6回大阪落語祭」の口上に登場した。口上には期間中、東西の金看板が出演する「立秋大吉寄席」全10公演でトリを務める笑福亭喬若、林家菊丸、桂春蝶、月亭方正、桂米紫、吉弥、桂かい枝、桂南天、笑福亭銀瓶、笑福亭鉄瓶が登場し、笑福亭仁智が司会を務めた。吉弥は「今年は彦八まつりの実行委員長をやらせていただきました、ドラマで桂米朝役を。こら