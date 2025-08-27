落語家桂春蝶（50）、月亭方正（57）が26日、大阪市の国立文楽劇場で開幕した上方落語の祭典「第6回大阪落語祭」の口上に登場した。口上には期間中、東西の金看板が出演する「立秋大吉寄席」全10公演でトリを務める笑福亭喬若、林家菊丸、春蝶、方正、桂米紫、桂吉弥、桂かい枝、桂南天、笑福亭銀瓶、笑福亭鉄瓶が登場し、笑福亭仁智が司会を務めた。春蝶は口上で「米朝事務所、吉本興業、松竹芸能の皆さんがいらっしゃる中で、唯