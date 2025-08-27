日本テレビ系「24時間テレビ48」（30日午後6時30分から）チャリティーマラソンランナーのSUPER EIGHT横山裕（44）がこのほど取材に応じ、改めて先輩超えを誓った。当日へ向けた“強化合宿”では「24時間テレビの100キロを凝縮したようなコース」に挑んだという。坂ばかりの容赦ない道のりに「ポキッって2、3回心が折れる音が聞こえました。歴代のランナーの皆さん本当にすごいことをしているんだなって尊敬します」とその過酷さを