日本テレビ系チャリティー番組『24時間テレビ48ー愛は地球を救うー』（30日・31日放送）で、チャリティーランナーを務めるSUPER EIGHTの横山裕さん（44）が、本番前に取材に応じました。マラソンの練習の様子について横山さんは「チャリティーランナーに決まる前から、体調管理と体形維持のために週に5回くらいジムに行って8〜10km走っていたのですが、練習が始まった当初は『外を走るのってこんなに気持ちがいいんや！』と、ただ