落語家笑福亭銀瓶（57）、笑福亭鉄瓶（47）が26日、大阪市の国立文楽劇場で開幕した上方落語の祭典「第6回大阪落語祭」の口上に登場した。口上には期間中、東西の金看板が出演する「立秋大吉寄席」全10公演でトリを務める笑福亭喬若、林家菊丸、桂春蝶、月亭方正、桂米紫、桂吉弥、桂かい枝、桂南天、銀瓶、鉄瓶が登場し、笑福亭仁智が司会を務めた。昨年の上方落語協会会長選に出馬した銀瓶は「7月の参院選で自民党が大敗して、与