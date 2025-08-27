◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ２―３阪神（２６日・横浜）絶体絶命の危機からミラクルが起きた。阪神・大山悠輔内野手（３０）は、スタンドインを見届けると珍しく右手を突き上げて感情を解き放った。「スコアラーさんを含め、いろんな方の助けがあってあの一打が出た。チーム全員の一打だと思う」。９回２死一塁から飛び出した起死回生の逆転８号２ラン。ベンチの仲間たちも、声をからして応援した虎党も、みんな歓喜した。