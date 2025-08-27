中日、広島の元内野手で、両球団でコーチも務めた山田和利（やまだ・かずとし）さんが１６日、がんのため亡くなったことが２６日、分かった。６０歳だった。長男の俳優・山田裕貴（３４）もインスタグラムで報告。「私たち家族が今日までやってこられたのは、父がプロ野球の世界で懸命に働き、支えてくれたおかげです」と投稿。約４年間、がんを患って闘病していたが、本人の意思で公表はしていなかったという。葬儀・告別式は近