◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島４―１巨人（２６日・マツダスタジアム）広島・床田は、最後１１球目に「本気で投げた」と今季最速タイ１５１キロで中山を三振に斬った。４月１２日に完封して以来の巨人戦で１失点の無四球完投。両リーグ最多のシーズン６完投は球団左腕で０３年の高橋建以来。「本当はゼロで終わりたかったけど、この時期に（完投は）でかい。成長しているなと思う」と、９勝目の余韻に浸った。ともにローテを支え