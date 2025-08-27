日本サッカー協会は26日、日本代表の10月14日の強化試合（味スタ）の相手がブラジルに決まったと発表した。対戦成績は2分け11敗で、通算5得点35失点。ブラジルはW杯北中米大会南米予選で成績不振による2度の監督解任など苦戦を強いられたが、アンチェロッティ監督が就任した6月2戦は1勝1分けと持ち直してW杯切符を獲得した。FWビニシウス（Rマドリード）、FWラフィーニャ（バルセロナ）、DFマルキーニョス（パリSG）ら巨大戦力