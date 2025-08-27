お笑いコンビ「カミナリ」の竹内まなぶ（36、写真）がテレビ朝日「アメトーーク！」の収録中に右足アキレス腱を断裂したと26日、同局から発表された。24日に東京・六本木の本社スタジオ内で番組収録中、曲に合わせてダンスをしていたところ転倒。病院で診察を受けた結果、右足アキレス腱断裂で全治8週間程度と診断された。自身のSNSで「アキレス腱には亜鉛が良いらしいです！近所の亜切酢軒でレバニラ炒め食べようかな！」と架