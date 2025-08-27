ボートレース若松のSG「第71回ボートレースメモリアル」は2日目を迎える。注目は9Rだ。菅がチルト3度を宣言して吉田が5コースを示唆。進入は外枠両者が入れ替わる形になりそう。本命は絶好枠の土屋。初日11Rでは鮮やかな捲り差しを決め、日またぎの連勝チャンス。好気配の新田も好勝負だ。桐生や片岡も軽視できない。＜1＞土屋智則チルトはマイナスの方が乗り心地が良かった。この感じで展開を突ける方がいいかな。＜2＞