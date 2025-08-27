ボートレース若松のSG「第71回ボートレースメモリアル」は2日目。SG名物企画「超イイ値」は本間正則記者が担当。2日目1、9Rに出走する菅章哉（37＝徳島）を狙い撃ちだ。後半9Rはチルト3度を宣言し「捲りたい！」と怪気炎。若松大好き男にチルトMAXで豪快な捲り一発劇に期待した。“チルト3度の菅章哉”ファンの皆さん、お待たせしました。5号艇の2日目9Rは「チルト3度で行きます」と宣言し「捲りたい！」と決意表明した。前