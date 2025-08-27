気象台は、午前4時13分に、大雨警報（土砂災害）を上小阿仁村に発表しました。また大雨警報（浸水害）を秋田市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】秋田県・上小阿仁村に発表 27日04:13時点秋田県では、27日夕方まで土砂災害に警戒してください。沿岸では、27日朝まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■秋田市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水27日朝にかけて警戒1時間最大雨量