「トランプは全てにおいて正しかった」と書いた帽子をかぶるトランプ米大統領＝22日、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米東部メリーランド州の連邦地裁が最高裁判例に反して不法移民の国外追放の一時停止を命じているとして、トランプ政権が地裁を相手取った異例の訴訟で、審理を担当した別の州の連邦地裁判事は26日、政権の訴えを退けた。判事は「司法権の行使を巡り行政機関が司法機関を訴えるのは普通ではない