ＮＥＷＳ・加藤シゲアキ（３８）が、来年２、３月に上演される舞台「２時２２分ゴーストストーリー」（２月６日〜３月１日＝東京・シアタークリエ、３月＝愛知、大阪公演予定）に主演することが２６日、分かった。女優・葵わかな（２７）と夫婦を演じる。２０２１年８月にロンドンで初演以来、伏線が張り巡らされたストーリーが話題を呼び、世界各地で上演されているヒット作。日本では今回が初演となる。加藤は、物理学教