世界的な人気歌手テイラー・スウィフトさんが婚約したことを発表しました。歌手のテイラー・スウィフトさんは26日、SNSを更新し、交際していたアメリカンフットボールのチーム、カンザスシティ・チーフスのトラビス・ケルシー選手と婚約したと発表しました。スウィフトさんは「あなたの英語の先生と体育の先生が結婚します」との文章とともに、ケルシー選手がスウィフトさんにプロポーズする様子や左手の薬指に輝く婚約指輪の写真