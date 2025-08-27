気象台は、午前4時1分に、大雨警報（土砂災害）を礼文町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】北海道・礼文町に発表 27日04:01時点宗谷地方では、27日夕方まで土砂災害に、27日明け方まで低い土地の浸水に、27日昼前まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■稚内市□大雨警報・土砂災害27日昼前にかけて警戒・浸水27日明け方に警戒1時間最大雨量30mm□洪水警報27日昼前にかけて警戒