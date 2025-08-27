新体操の世界選手権で初の団体総合金メダルを獲得した日本代表が26日、千葉・成田空港に帰国した。種目別のリボンで獲得した銀と2つのメダルを胸にかけ、主将の鈴木歩佳（25）は「やっと実感が湧いてきた。感謝の気持ちでいっぱい」と笑みを浮かべた。東京五輪代表の鈴木は、昨夏のパリ五輪出場を逃して一度は引退を決めた。それだけに「金メダルを獲れた瞬間に、現役を続けて良かったと心の底から思えた」と涙があふれる場面