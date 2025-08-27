俳優の山田裕貴（34）の父でプロ野球中日、広島で活躍した山田和利（やまだ・かずとし）さんが16日、死去した。60歳。愛知県出身。葬儀は近親者のみで行った。山田が26日、自身のインスタグラムで明かした。約4年前にがんと診断され、闘病していたという。故人の遺志で公にしていなかったが、2021年11月に2軍内野守備走塁コーチを務めていた広島を退団していた。文末に「親族代表」と記した山田は、和利さんの写真を添えて「生