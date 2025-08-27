俳優の山田裕貴（34）の父でプロ野球中日、広島で活躍した山田和利（やまだ・かずとし）さんが16日、死去した。60歳。愛知県出身。葬儀は近親者のみで行った。山田が26日、自身のインスタグラムで明かした。山田にとって、和利さんは大きな存在だった。「親父が打席に立ってるのを見てカッケーと思って、やりたいと思った」といい、小3から中3まで野球漬けの日々を送った。だが父から野球を教えてもらったことはなく、会話はテ