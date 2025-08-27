元ソフトバンク守護神で12年目のDeNA森唯斗投手（33）が、あす28日の阪神3連戦3戦目（横浜）で、今季1軍初登板初先発することが確実となった。今季はここまで出場選手登録はない。森唯は今季イースタン・リーグで31試合3勝3敗、防御率3・44も、直近は先発登板が多く19日は同リーグ・西武戦で6回5安打3失点だった。26日に1軍の練習に合流。キャッチボールなどで汗を流し、三浦監督も「近々に先発予定です」と明かしていた。