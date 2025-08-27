FC東京のDFショルツがきょう27日の天皇杯準々決勝浦和戦で古巣の本拠地に初めて青赤を着て乗り込む。21年夏から24年夏まで浦和に在籍。その後、カタール1部アルワクラを経て今年6月にFC東京に新加入した。7月のリーグ戦で初めて古巣と対戦したが、約1カ月後の再戦に「ちょっと早かったね」と苦笑いする。大ブーイングが起こる埼スタでの一戦を前に「今はただただ試合が楽しみだし、浦和サポーターに会えるのも楽しみだよ」