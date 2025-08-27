【モデルプレス＝2025/08/27】2026年2〜3月シアタークリエにて『2時22分 ゴーストストーリー』を、日本のオリジナル演出により初上演することが決定。NEWSの加藤シゲアキが主演、女優の葵わかながヒロインを務めることがわかった。【写真】NEWS加藤シゲアキ、フォーマル衣装でレカペ登場◆加藤シゲアキ×葵わかな「2時22分 ゴーストストーリー」日本初上演決定本作は、2021年8月にロンドンで初演されて以来、その斬新なストーリー