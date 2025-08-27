Aimer「残響散歌」が、8月27日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、週間再生数167万1140回を記録。累積再生数は5億36万3757回となり、自身初の累積再生数5億回突破作品となった。【動画】童磨VS胡蝶しのぶ！公開された『鬼滅の刃』無限城編の予告映像本作は、テレビアニメ『鬼滅の刃』遊郭編のオープニングテーマ。「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート＜クレジット：オリ