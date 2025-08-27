back number「高嶺の花子さん」が、8月27日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で週間再生数262万7392回を記録。累積再生数は6億25万5875回となり、「水平線」に続く自身通算2作目の累積再生数6億回突破作品となった。【動画】back number「高嶺の花子さん」MV本作は、2018年11月29日に配信開始、19年7月よりキリンビール『淡麗グリーンラベルGREEN JUKEBOX 夏篇』CMソングとしてオンエアされた。「週間ストリ