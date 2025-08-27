亀梨和也『Kame Best』が、初週DL数4791DLを記録し、8月27日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で初登場1位を獲得。「オリコン週間デジタルランキング」【※】において、自身初の1位獲得となった。【写真】亀梨和也最新アーティスト写真本作は、亀梨和也初のソロベストアルバム。2002年に初のソロ曲として披露した「離さないで愛」や、05年1月期の日本テレビ系土曜ドラマ『ごくせん』（第2シリーズ）挿入歌