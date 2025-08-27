マカロニえんぴつ「ブルーベリー・ナイツ」が、27日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で累積再生数は3億43.3万回（300,433,392回）を記録。累積再生数が3億回を突破した。【動画】マカロニえんぴつ「ブルーベリー・ナイツ」MV同ランキングで週間再生数93.8万回（937,986回）を記録。なお、マカロニえんぴつの累積再生数3億回突破は、「なんでもないよ、」、「恋人ごっこ」に続く自身通算3作目となる。＜クレ