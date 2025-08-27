7人組ガールズグループ・HANAの「Drop」が、27日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で累積再生数1億回を突破した。【動画】HANA「Drop」MV週間再生数は269.3万回（2,692,867回）を記録。累積再生数は1億166.0万回（101,659,892回）となり、1億回を超えた。なお、累積再生数1億回突破作品は、「ROSE」に続き自身通算2作目となる。＜クレジット：オリコン調べ（2025年9月1日付：集計期間：2025年8月18日〜24日