7人組ガールズグループ・HANA「Blue Jeans」が、27日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で6週連続1位を獲得。週間再生数は932.5万回（9,324,715回）だった。【動画】淡い青春を表現…HANA「Blue Jeans」MV2018年12月24日付よりスタートした「オリコン週間ストリーミングランキング」において、6週連続1位は女性グループ史上初。累積再生数は7,762.6万回（77,625,632回）。本作「Blue Jeans」は、等身大の恋