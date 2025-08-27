NEWS加藤シゲアキ（38）が、舞台「2時22分ゴーストストーリー」（26年2月6日初日、東京・シアタークリエなど）で主演することが26日、分かった。ヒロインを女優の葵わかな（27）が務める。英国発の人気スリラー作品が日本に初上陸する。引っ越したばかりの家で毎晩2時22分に不可解な現象に悩まされる妻・ジェニー（葵）と、信じようとしない作家の夫・サム（加藤）の24時間をめぐるる、伏線だらけのホラーサスペンス。友人カップ