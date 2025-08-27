【ロサンゼルス＝後藤香代】世界的に絶大な人気を誇る米シンガー・ソングライターのテイラー・スウィフトさん（３５）は２６日、自身のインスタグラムで婚約を発表した。相手は、米ナショナル・フットボールリーグ（ＮＦＬ）のカンザスシティー・チーフスに所属するトラビス・ケルシー選手（３５）。自身の歌詞が英語の授業で取り上げられることも多いスウィフトさんは、ファンに向けて、「君の英語の先生と体育の先生が結婚す