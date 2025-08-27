アメリカの世界的人気歌手・テイラー・スウィフトさんが26日、交際していたアメリカンフットボール選手との婚約を発表しました。テイラー・スウィフトさんは26日、自身のSNSでNFL＝アメリカンフットボールリーグのスター選手、トラビス・ケルシーさんと婚約したことを発表しました。2人がいとおしそうに抱き合う様子や、テイラーさんの左手の薬指に輝く指輪の写真も添えられていて、テイラーさんは「あなたの国語の先生と体育の先