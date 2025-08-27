お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾（42歳）が8月26日、自身のInstagramを更新。ハワイでの結婚式を報告し、妻の姿を“顔出し”で披露した。藤森はこの日、「ハワイで結婚式をしてきました 最高にかわうぃー花嫁と娘でした」と昨年4月に結婚した一般女性の妻と、昨年11月に誕生した娘と共に、ハワイで挙式してきたと報告。そして「両親も初ハワイに感動していてよかった すでにハワイ貯金を始めてるらしい 素敵な式になり