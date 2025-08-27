警察によりますと、ことし6月下旬、福岡県宇美町に住む65歳の女性のSNSに、韓国人男性名義のアカウントから「友達になってください」とダイレクトメッセージが届き、やりとりをするようになりました。その後「私は投資で儲けている。私が教えるから投資をしませんか」などと持ち掛けられ女性が10万円で投資を始めたところ、2、3日後、およそ11万円が振り込まれ、女性は信用したということです。さらに女性は指示に従いことし