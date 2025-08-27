気象台は、午前3時33分に、大雨警報（浸水害）を当麻町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】北海道・当麻町に発表 27日03:33時点上川、留萌地方では、土砂災害に警戒してください。上川地方では、低い土地の浸水に警戒してください。留萌地方では、河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■当麻町□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水27日朝にかけて警戒1時間最大雨量35mm■中川町□大雨警