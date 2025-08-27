【エルサレム共同】イスラエル軍は26日、民間人ら約20人が死亡したパレスチナ自治区ガザ南部の病院攻撃を巡り、イスラム組織ハマスが軍の活動を監視するため病院に設置したカメラの破壊が狙いだったとする初期調査結果を公表した。