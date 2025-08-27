アメリカのトランプ大統領は25日、アメリカ国旗を燃やすなど侮辱した人を訴追する大統領令に署名し、その数時間後にホワイトハウス前で国旗を燃やした男が逮捕されました。トランプ大統領：国旗を燃やしたら1年間の収監だ。早期釈放は無い。トランプ氏は25日、アメリカ国旗を燃やすなど侮辱した人を訴追するよう司法長官に指示する大統領令に署名しました。現地メディアによりますと、署名の数時間後、ホワイトハウス前で「違法で