世界的人気の米シンガー・ソングライターのテイラー・スウィフト（３５）が婚約を発表した。スウィフトは２６日（日本時間２７日）、自身のインスタグラムを更新。「あなたの英語の先生と体育の先生が結婚します」とユーモアをまじえて言葉を記し、恋人でアメリカンフットボール（ＮＦＬ）、チーフスのトラビス・ケルシー（３５）と婚約したことを発表。庭園でひざまずいてプロポーズしているケルシーとのものや、左手に大きな